Una información confidencial entregada al Centro de Informaciones Confidenciales (CICO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría alertado sobre un presunto plan de fuga en centros penitenciarios de la zona occidental de Alajuela.

El reporte fue trasladado al Ministerio de Justicia y Paz, que ordenó aplicar medidas preventivas durante el fin de semana.

La alerta trascendió luego de que se suspendiera una visita programada por los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a la cárcel La Reforma. De manera preliminar, se informó que el supuesto plan incluía armas, vehículos blindados y la toma de rehenes.

Como medida de seguridad, las autoridades penitenciarias cancelaron todas las visitas en los centros carcelarios de la región occidental, las cuales se retomarán el lunes.

¿Está relacionado con

los extraditables?

Aunque los defensores de los extraditables no podrán visitar a sus representados este fin de semana, las autoridades descartaron que el presunto intento de fuga esté vinculado con los requeridos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Así lo confirmó Michael Castillo, abogado de Celso Gamboa, quien realizó la consulta directamente a las autoridades penitenciarias.

Castillo indicó que recibió respuesta oficial confirmando que las acciones de seguridad no guardan relación con el exmagistrado.

Como parte del operativo, se desplegó un amplio contingente policial, con participación de la Fuerza Pública y unidades especiales, que custodian el perímetro de La Reforma.