El fútbol seguirá con gradas vacías en el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez y el regreso de los aficionados deberá esperar varios meses, según anunció este miércoles la ministra de salud, Mary Munive.

Acorde a Manive, el escenario deportivo de la “Perla del pacífico” tendrá nuevamente su característico ambiente hasta enero del 2026.

“Toda la culpa la tiene el señor alcalde. Pero ahorita estar ahorita llorando por la leche derramada, que pereza. ¿Les doy una buena noticia? Justamente ayer andaban los equipos de ingeniería en el estadio para ir verificando requerimientos para mejorar estructuralmente y que sea seguro para todos ustedes. Y ya por fin van a empezar las labores el 16 de septiembre y se extenderán hasta enero”, comentó Mary Munive al medio, Acontecer Espartano.

Puntarenas F.C ha utilizado el estadio Chorotega de Nicoya y también el Ernesto Rohrmoser como sedes, ante la situación de tener que jugar a puertas cerradas en el “Lito” Pérez.