Listos para darlo todo en Centroamericanos y del Caribe

Costa Rica confirmó oficialmente la participación de una delegación de 268 atletas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Los costarricenses competirán en 28 deportes y disciplinas, luego de superar los procesos de clasificación establecidos por las respectivas federaciones internacionales.

El presidente del CONCRC, Henry Núñez, destacó que la conformación de la delegación es el resultado de años de trabajo conjunto entre atletas, entrenadores, federaciones e instituciones deportivas, y aseguró que el objetivo será mantener a Costa Rica entre las delegaciones más competitivas de la región. Además, señaló que estos Juegos serán una etapa fundamental dentro del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La edición de este año tendrá un significado especial, ya que se celebran los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, considerados el evento multideportivo regional más antiguo del mundo. Santo Domingo será sede por tercera ocasión, luego de albergar las justas en 1974 y 1986.

El Comité Olímpico también confirmó que Cheryl Briden, seleccionada nacional de Rugby Sevens, y Jeison Rojas, especialista en Aguas Abiertas, serán los abanderados de Costa Rica durante la ceremonia inaugural.

Cheryl Briden y Jeison Rojas serán son los abanderados

La representación nacional buscará superar la histórica actuación conseguida en San Salvador 2023, donde alcanzó el mejor desempeño de su historia al ganar 33 medallas: cuatro de oro, nueve de plata y veinte de bronce. En esta edición competirán más de 6.000 atletas de 37 países, en una cita que reunirá a los mejores exponentes del deporte centroamericano y caribeño.