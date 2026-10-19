Listas de espera en mamografías se disparan

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El Gobierno incumplió una promesa que le hizo a las mujeres de Costa Rica: Eliminar las listas de espera de mamografías.

La cifra incluso se disparó, ya que, según datos de la Gerencia Médica, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, las citas pendientes de este procedimiento en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aumentaron un 83,9%, al pasar de 30.734 a 56.524 atenciones acumuladas.

A su vez, el tiempo promedio de espera creció un 59,7%, elevándose de 87,60 a 139,94 días.

Estos datos oficiales confirman el incumplimiento de la meta fijada por el Poder Ejecutivo el 5 de octubre de 2022, cuando se prometió erradicar por completo las listas de espera de esta prueba diagnóstica en un plazo de tres meses.

En aquel momento, el entonces presidente Rodrigo Chaves aseguró públicamente ante los medios: “Ustedes me dicen un mes, pero si lo hacen en dos o tres meses se merecen una medalla. Soy impaciente con los números y por ello, en tres meses vamos a venir aquí y vamos a declarar victoria”.

Sin embargo, las estadísticas oficiales del Área de Estadística en Salud de la CCSS demuestran que la mora no solo no se erradicó, sino que sumó 25.790 citas adicionales a la lista de espera y extendió en casi dos meses el tiempo promedio que debe aguardar una paciente para acceder al examen.

Mapa de la desigualdad

El deterioro en la oportunidad de atención golpea con especial severidad a las zonas rurales y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

El caso más crítico del país se ubica en la red Huetar Norte, específicamente en el Hospital de San Carlos, donde la lista alcanza 7.432 citas pendientes y la espera promedio asciende a 410 días (más de 13 meses de demora).

Otras unidades de la red pública enfrentan un panorama igualmente complejo. En la región Central Norte, el Área de Salud de Alajuela Norte registra 391 días de espera y el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia 328,57 días.

En medio de este escenario, la organización Alianza por su Salud (que se encarga de desplegar unidades móviles en zonas alejadas), asegura que existe un impacto en mujeres vulnerables fuera de la GAM, pues una mamografía significa horas de viaje, gastos de transporte y hasta un día completo fuera de casa.

“La detección temprana salva vidas, pero solo cuando está al alcance. Detrás de cada mamografía realizada por Alsalus hay una mujer que no habría podido hacérsela por su cuenta por la distancia, por el costo, por la falta de acceso”, explicaron.

Incluso, la propia organización relata el testimonio de una vecina de Paquera quien asegura “a las mujeres del campo se nos dificulta ir a pagar una mamografía; solo el traslado al hospital ya sale muy caro”.

Diagnóstico temprano y una carrera contra el tiempo por la vida

La acumulación de atenciones y el estiramiento de los plazos tienen consecuencias directas en la salud de la población femenina. En Costa Rica, el cáncer de mama representa 31 de cada 100 casos de cáncer detectados en mujeres y cobró la vida de 427 personas en un solo año.

“Desde el Ministerio de Salud enfatizamos en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, ayudando de esta manera a la disminución de la mortalidad. Por esto es importante realizarse la mamografía al menos cada dos años”, informó la cartera.

Aunque el país ostenta históricamente una alta tasa de supervivencia a cinco años (86,7%), el embudo en la CCSS amenaza la detección precoz.