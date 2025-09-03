La guapísima Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023 y presentadora de Nace una estrella, está a punto de enfrentar un nuevo reto… ¡Y esta vez no tiene nada que ver con cámaras ni coronas!

De regreso en su querida Uvita, en Osa de Puntarenas, la exreina de belleza se ha sumergido de lleno en el mundo del running.

Este domingo participará por primera vez en la carrera El Desafío Cola de Ballena, un evento que se realiza sobre la arena.

Como toda una novata en estas competencias, Lisbeth decidió arrancar con la modalidad de 5 kilómetros y se ha tomado muy en serio su preparación.

“Voy a ser súper honesta, me inscribí en 5 kilómetros porque en 10, para ser mi primera carrera, me parece demasiado. Además, es en la playa, entonces no es jugando”, mencionó entre risas.

Aunque este es su debut en este tipo de eventos, la experiencia la tiene tan motivada que espera convertir el ejercicio en parte de su rutina diaria. “La práctica de este deporte le está gustando mucho”, confesó en sus redes sociales.

Eso sí, no todo ha sido color de rosa, ya que en medio de los entrenamientos, Valverde reveló que le aparecieron unos molestos fueguitos en la boca, algo que, según cuenta, le ha sucedido desde niña.