Lionel Scaloni: “Fueron mejores”

Nueva Jersey, Estados Unidos. -Lionel Scaloni dio la cara tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España. El técnico albiceleste reconoció la superioridad del rival, pero, lejos de lamentarse, destacó el recorrido de sus jugadores y aseguró sentirse orgulloso de un grupo que volvió a colocar al país en la pelea por el título del mundo.

“Han sido mejores, esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá.

Tenemos que darle una valía enorme porque cuesta un montón”, afirmó el seleccionador.

Scaloni también dejó una reflexión sobre el valor de alcanzar una final mundialista, recordando que el subcampeonato merece ser reconocido por el enorme esfuerzo que implica.

“Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una valía enorme. Lógico, nos gustaría haber ganado, pero nada, agradecimiento. Es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. Pero cuando dejas todo así, después se puede jugar bien o mal, es muy difícil reprochar algo”, manifestó. El entrenador insistió en que la derrota no borra todo lo construido durante el torneo y destacó la actitud con la que el plantel afrontó el golpe.

“Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de vivir o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá”, señaló.

Finalmente, envió un mensaje a la afición argentina y aseguró que el compromiso de sus futbolistas nunca estuvo en duda.

“A la gente, a mis jugadores y al país decirles que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo desde la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez, no hay otra”, concluyó.