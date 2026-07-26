Lionel Messi visita equipo de cuarta división y desata la locura

Una semana después de perder la final del Mundial ante España, Lionel Messi volvió a aparecer en público, esta vez en su natal Rosario, Argentina.
El futbolista llegó a la cancha de Leones, de la cuarta división, para verlos en un partido ante el Club Central Córdoba.
Su presencia no pasó desapercibida y causó furor entre los que estaban en el estadio Antonio Di Giacomo.
Videos que circulan en redes sociales evidencian la alegría de la gente que lo esperó a la salida del recinto.
Por su parte, a Messi se le vio tranquilo y sonriente mientras disfrutaba de un mate y saludaba a los presentes.
La familia Messi es la que está a cargo de Leones FC, mismo que fue fundado en 2015.
Al final del partido, Leones FC perdió como local 0-2 ante Central Córdoba.