Lionel Messi visita equipo de cuarta división y desata la locura

Una semana después de perder la final del Mundial ante España, Lionel Messi volvió a aparecer en público, esta vez en su natal Rosario, Argentina.

El futbolista llegó a la cancha de Leones, de la cuarta división, para verlos en un partido ante el Club Central Córdoba.

Su presencia no pasó desapercibida y causó furor entre los que estaban en el estadio Antonio Di Giacomo.

Videos que circulan en redes sociales evidencian la alegría de la gente que lo esperó a la salida del recinto.

Un ejemplo de vida pasó por Arroyo Seco, miró fútbol, tomó mates, sw sacó fotos y hasta firmó autógrafos… con ustedes Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/y4EVIWIqlb — Alberto Leonardo Delgado (@leodelga2) July 25, 2026

Por su parte, a Messi se le vio tranquilo y sonriente mientras disfrutaba de un mate y saludaba a los presentes.

🇦🇷 ‼️ | Lionel Messi fue visto por primera vez en público tras la derrota de Argentina en la final del Mundial. pic.twitter.com/nhVDEfV7os — Visegrád24 (ES) (@visegrad24es) July 26, 2026

La familia Messi es la que está a cargo de Leones FC, mismo que fue fundado en 2015.

Al final del partido, Leones FC perdió como local 0-2 ante Central Córdoba.