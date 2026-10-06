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Llegó el día. Este martes 6 de octubre se escribe una de las páginas más emotivas de la historia del fútbol mundial: Lionel Messi disputará su partido oficial de despedida con la Selección Argentina.
El histórico encuentro frente a la selección de Benín tendrá como escenario el Estadio Monumental de Buenos Aires, recinto que lucirá un lleno absoluto para homenajear al capitán que guio a la Albiceleste a la gloria continental y mundial.
Para todos los aficionados en Costa Rica que deseen seguir en directo los últimos minutos de la leyenda rosarina con su equipo nacional, la transmisión estará disponible completamente en vivo.