Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Llegó el día. Este martes 6 de octubre se escribe una de las páginas más emotivas de la historia del fútbol mundial: Lionel Messi disputará su partido oficial de despedida con la Selección Argentina.

El histórico encuentro frente a la selección de Benín tendrá como escenario el Estadio Monumental de Buenos Aires, recinto que lucirá un lleno absoluto para homenajear al capitán que guio a la Albiceleste a la gloria continental y mundial.

Foto: AFP.

Para todos los aficionados en Costa Rica que deseen seguir en directo los últimos minutos de la leyenda rosarina con su equipo nacional, la transmisión estará disponible completamente en vivo.

Detalles de la transmisión para Costa Rica: