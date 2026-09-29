Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Lindsay Clancy, la madre estadounidense acusada de estrangular a sus tres pequeños hijos en enero de 2023, comparece nuevamente ante los tribunales de Massachusetts este martes.

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La vista judicial se produce luego de que el proceso anterior fuera declarado nulo a principios de este mes, debido a que el jurado quedó estancado y sin posibilidad de llegar a un acuerdo unánime.

El equipo legal de Clancy busca evitar la realización de un segundo juicio completo. Su abogado, Kevin Reddington, argumenta que las pruebas presentadas por la fiscalía no fueron suficientes para demostrar responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, insistiendo en que la mujer actuó bajo un severo episodio de psicosis posparto.

Durante esta audiencia, el juez a cargo evaluará las peticiones de la defensa y la fiscalía para establecer el cronograma a seguir. Las autoridades deberán definir si programan un nuevo juicio, renegocian los cargos o evalúan un eventual acuerdo previo entre las partes.

Clancy permanece hospitalizada bajo atención médica tras sufrir parálisis permanente al lanzarse desde una ventana el día de los hechos.