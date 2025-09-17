Club Sport Herediano anunció la sorpresiva salida de 5 de sus jugadores, quienes no continuarán más ligados al club. Estas son salidas fijas, es decir, ni siquiera saldrán a préstamo.

Los jugadores que no continuarán en el club rojiamarillo son Francisco Rodríguez, Bairon Murcia, José Andrés Rodríguez Chiroldes, Shawn Johnson y Randy Vega.

“Agradecemos el profesionalismo, la entrega y el compromiso que cada uno de ellos mostró al defender nuestra camiseta. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos y personales”, informó el cuadro florense en un comunicado.

El caso de Murcia, irá a Guadalupe, mientras que a los demás se les desconoce su futuro.