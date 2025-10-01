El atleta limonense Sherman Isidro Guity Guity vuelve a llenar de orgullo a todos los costarricense, al participar en los 100 metros planos clase T64 del Campeonato Mundial de Para Atletismo que se corre en Nueva Delhi, India.

Su tiempo fue de 10:93. Salió en el carril 6 y al cierre de la competencia fue superado por Felix Streng, medalla de oro con 10:73 y Johannes Floors, medalla de plata con 10:75, ambos de Alemania.

¡Contentísimo!

Al salir de la pista se mostró complacido por su logró y habló de lo complicada que es esta prueba. “Finalicé los 100 metros, quedé de tercero. Es un gran logro para mí, porque el 100 era un evento muy duro, muy difícil de ganar. Un pequeño error y ciao. Súper contento, tercero y a prepararme para los 200 (metros). Vamos con todo y espero en los 200 poder sacar el oro”.

La siguiente prueba de Sherman será este sábado 4 de octubre, en la eliminatoria de los 200 metros planos T64, la cual se corre a partir de las 11:26 p.m. Si logra clasificar a la final, esta será el domingo 5 de octubre a 7:53 a.m.

Este es su tercer mundial

Recordemos que esta es la tercera ve que nuestro Sherman participa en un mundial.

Ya lo había hecho en Paris 2023, donde se lleva la medalla de plata en los 100 metros planos. Ya para la final de los 200 metros planos el tico no terminó la carrera por una caída a dos metros de la meta.

Luego fue hacer historia en el Mundial de Para Atletismo Kobe 2024. Ahí ganó la medalla de oro en los 100 metros planos. Aquella vez no participó en los 200 metros planos.