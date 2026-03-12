La Asociación de Béisbol de Santo Domingo, junto con los equipos que forman parte de la Liga Mayor, disputará la jornada programada para este domingo 15 de marzo en el emblemático estadio Big Boy, ubicado en la ciudad de Limón. La iniciativa tiene como objetivo fomentar nuevamente el interés por el béisbol en la provincia caribeña.

El primer juego será a las 8 de la mañana, entre D’Geo y Motomás. El segundo está programado para las 11:30 a.m. entre Mapaches y Transtainer.

Esta actividad se concretó gracias al trabajo de los dirigentes del béisbol domingueño y al respaldo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) de Limón, además del apoyo brindado por la Municipalidad de Limón. De esta manera, se consiguió utilizar el histórico escenario deportivo, recientemente remodelado y reconocido como uno de los recintos más representativos del béisbol en Costa Rica.

El proyecto también contó con el impulso de jugadores originarios de Limón que actualmente compiten en la Liga Mayor de Santo Domingo. Ellos promovieron la idea de trasladar una fecha oficial del campeonato al Caribe con la intención de acercar nuevamente este deporte a los aficionados de la zona.

Con esta jornada especial en el estadio Big Boy, los organizadores esperan que la comunidad limonense disfrute otra vez de partidos de alto nivel y que la actividad contribuya a fortalecer y reactivar la práctica del béisbol en la región.

Se prevé una jornada cargada de emoción, historia y buen espectáculo en el tradicional diamante limonense.