

Francisco Brenes Herrera

Limón celebra un hito sin precedentes: la provincia ha sido reconocida oficialmente como una de las 26 capitales mundiales del deporte, distinción que coloca al caribe costarricense en el mapa deportivo global y abre una nueva era de oportunidades para su desarrollo.

ACES Internacional, una organización sin fines de lucro que tiene su base de operaciones en Bélgica Bruselas, es quien otorga tal distinción. Para poder dar este premio tuvo que realizar un estudio, histórico, cultural y de infraestructura sobre la provincia número siete de nuestro país.

El nombramiento, otorgado por ACES Internacional y respaldado por un jurado de prestigio internacional, representa mucho más que un título honorífico. Esta designación permitirá a Limón acceder a recursos para mejorar su infraestructura deportiva, atraer torneos internacionales de alto nivel y dinamizar la economía local mediante el turismo deportivo, generando encadenamientos productivos que beneficiarán a toda la comunidad. También reciben una bandera característica de la empresa que distingue a la ciudad como una “ACES Internacional”.



Al Big Boy lo remodelan.

Este paso histórico coloca a Limón en los ojos del mundo y marca el inicio de una nueva etapa en su desarrollo social y económico. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, este reconocimiento representa un poderoso impulso para seguir trabajando en el objetivo central: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia mediante el deporte y el desarrollo integral del territorio.

Ana Matarrita, alcaldesa de Limón, se mostró muy contenta con la designación y dijo que esta será una luz para todos los limonenses, sobre todo para los jóvenes deportistas que tendrán más oportunidades de crecimiento.

La idea es aprovechar este crecimiento y que con las mejoras que se le hacen al estadio Juan Gobán, al Parque de Beisbol Big Boy y al Gimnasio Eddy Bermúdez todo confluya en el crecimiento del deporte provincial, que tiene repercusiones nacionales.

Limón ha hecho historia… y apenas está comenzando a escribir su capítulo más prometedor.