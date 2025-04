Limón Black Star quedó sin opciones de clasificar a los cuartos de final de la Liga Transcomer de Ascenso. Ante esto, su presidente Cristian Williams, habló en exclusiva con Grupo Extra, donde explotó y señaló a varios culpables del fracaso caribeño.

Cristian aseguró que lo único que han pedido ellos es que las reglas sean por igual hacia todos los equipos, cosa que según cree, no se está cumpliendo.

“Lo único que ha pedido Limón desde el día uno es que si la cancha del Juan Gobán no está aprobada, pues que no se apruebe en ninguna cancha que no esté con certificación FIFA. Nosotros, que gracias a Dios estamos al día con la Caja y con Hacienda, pero hay equipos que públicamente dicen no, estoy atrasado y todo eso y no pasa absolutamente nada. Yo no me quiero imaginar qué haría Don Jorge y los señores del Comité de Licencias si sucediera lo mismo con Limón“.