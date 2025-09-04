Un proyecto de ley presentado por la diputada Daniela Rojas pretende limitar la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La iniciativa, de la legisladora de la Unidad Social Cristiana (PUSC), busca “evitar abusos presupuestarios” y asegurar que la institución se mantenga al margen de las políticas económicas del

Gobierno, garantizando así su sostenibilidad.

Según el texto del proyecto, las instituciones autónomas han mostrado resistencia para aplicar la regla fiscal y cumplir con el principio de equilibrio financiero.

Por ello, el cambio constitucional propone adicionar una frase a la ley actual, estableciendo que “esta institución estará sujeta a la ley ordinaria en materia de gobierno y financiamiento”.

“La Caja es vital para el país, pero hoy enfrenta problemas graves como exceso de gasto, listas de espera, casos de corrupción y decisiones salariales que comprometen su estabilidad. No se trata de debilitar su autonomía, sino de garantizar reglas claras y que rinda cuentas como cualquier otra institución pública”, aseguró Rojas.

La propuesta cuenta con el respaldo de sus compañeros de fracción Horacio Alvarado, Alejandro Pacheco y María Marta Carballo, así como de Olga Morera, Fabricio Alvarado, Rosalía Brown y Yonder Salas de Nueva República, y de los independientes Cynthia Córdoba, Luis Diego Vargas y María Marta Padilla.

Mientras los movimientos sindicales cuestionaron la medida, la ministra de Salud, Mary Munive, señaló que este tipo de iniciativas pueden servir para ejercer una mayor fiscalización de los fondos.

La jerarca explicó que, aunque Hacienda transfiere partidas a su ministerio para ser destinadas a la Caja, actualmente no existe un marco legal que permita evidenciar la correcta ejecución de esos montos.

“¿Hasta cuándo seguirá siendo un canasto donde uno le echa y le echa, pero nunca solventa las necesidades? Porque ellos no tienen una adecuada contabilidad”, concluyó Munive.