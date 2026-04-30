Lili Pink Costa Rica niega vínculos con empresas investigadas en Colombia

La empresa Lili Pink Costa Rica emitió un comunicado oficial este miércoles, para aclarar que su operación en el país es totalmente independiente de las empresas que actualmente están siendo investigadas en Colombia.

La aclaración surge a raíz de informaciones publicadas recientemente en medios internacionales sobre una investigación en curso que vincula a empresas que operan la marca en el país colombiano.

Lili Pink Costa Rica explicó que funciona bajo un modelo de franquicia desde el año 2016, lo cual le otorga el derecho de uso de la marca en suelo nacional. A diferencia de las empresas colombianas, en Costa Rica la marca opera bajo administración costarricense, que toma decisiones comerciales y operativas de manera autónoma y bajo la supervisión de las autoridades de Costa Rica.

Normalidad en las operaciones

Con casi una década de presencia en el mercado nacional, la cadena cuenta hoy con más de 30 tiendas ubicadas en los principales centros comerciales del país. La empresa aseguró que sus actividades continúan desarrollándose con total normalidad, manteniendo sus estándares de servicio y compromisos con su equipo de colaboradoras locales, clientes y proveedores.