El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabaja en el hallazgo de posibles restos humanos en una finca ubicada en Florencia de San Carlos, como parte de la investigación por la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, vista por última vez el 26 de setiembre anterior.

Foto: Mariluz Rojas

Durante el operativo, agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios utilizaron palas, picos y equipo forense especializado para excavar una fosa localizada debajo de una vivienda, luego de que los perros adiestrados marcaran el sitio como positivo a la presencia de restos humanos.

Foto: Mariluz Rojas

La propiedad pertenece a la madrastra del principal sospechoso, un hombre de apellidos González López, quien figura como la última persona vista con Ligia y con su vehículo, posteriormente encontrado chocado y abandonado.

Lea: Caso Ligia Faerron: perro da positivo a restos humanos

Las autoridades judiciales aún no han confirmado oficialmente que los restos hallados correspondan a la mujer desaparecida. Sin embargo, la Unidad de Género del Ministerio Público de San Carlos confirmó que el sitio continúa bajo resguardo mientras el OIJ realiza labores de excavación y análisis forense.

Foto: Mariluz Rojas

Preliminarmente, las autoridades no han encontrado ningún tipo de osamenta, sin embargo, continúan las investigaciones en este caso.

Foto: Mariluz Rojas