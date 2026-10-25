Liga sufrió pero cumplió ante Pérez Zeledón

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Alajuelense sufrió, pero terminó celebrando una victoria agónica de 1-0 ante Pérez Zeledón, gracias a un gol de Anthony Hernández al minuto 90+4, tras un centro de Yerlan Sosa.

Los manudos tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador, pero se toparon con los postes y con un inspirado Miguel Ajú, quien al 26’ detuvo un penal cobrado por Ronald Matarrita.

Pérez Zeledón también estuvo cerca de llevarse la victoria, pero Alexis Gamboa salvó a la Liga sobre la línea al 63’. Cuando el empate parecía definitivo, apareció Hernández para darle tres puntos vitales a los rojinegros.

Con este resultado, Alajuelense escala al cuarto puesto de la clasificación, mientras que Pérez Zeledón continúa en el último lugar con nueve puntos.