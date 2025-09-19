Liga Deportiva Alajuelense fue el gran ganador de la noche sin jugar. Cartaginés se midió a Pérez Zeledón en el Fello Meza, pero no pudieron pasar del empate. El León no se baja de la cima.

45 minutos llenos de emoción

Juego dinámico en la etapa inicial y con opciones en ambas áreas.

Los visitantes empezaron con la intensión de romper la valla papera, con aproximaciones de Pastrana y Fernández, pero la real oportunidad la creó Porras, a quien le faltó el puntillazo final para definir bien hacia el marco.

La respuesta blanquiazul se presentó con llegadas, pero sin poder ser finos en el último cuarto. Con el cronómetro en 29’ Bernal Alfaro cobra tiro de esquina y en jugada de balón quieto llega el gol brumoso. Interceptan Venegas, Pereira y es el mexicano Everardo Rubio quien abre el marcador. Celebrar ante un estadio con muy poco público. Quedaba mucho para mejorar, después de un cafecito o chocolate caliente y escuchar al profe mientras raya la pizarra.

Estuvieron buenos los sermones de los 15 minutos, pues regresaron con más fútbol vertical. Se notó más en los sureños que hicieron una jugada de película. Avanzaba Aguirre y se quita a un rival con un solo giro. Balón a Porras, quien se mete en el área, enfrenta a Briceño y hace el pase al panameño Jorman Aguilar quien no tenía marca y rompe la cabaña invicta de Kevin.

No pasaron del casi casi… el 1 a 1 se hizo gigante.