Liga se refuerza con experimentado defensor

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense anunció el regreso de Giancarlo González a la institución luego de su paso por Sporting FC.

Así lo anunció la institución manuda a través de su sitio oficial y con lo cual refuerzan esta zona del campo con un jugador que ya ha ganado múltiples campeonatos en el pasado.

“González regresa a la institución donde se formó y comenzó su carrera profesional, y con la que ha disputado más de 240 partidos oficiales a lo largo de sus dos etapas anteriores como futbolista rojinegro”, anunció el equipo alajuelense.

El zaguero manifestó sentirse feliz de regresar a una institución que aprecia mucho.

“Tengo la oportunidad de volver a mi casa, el lugar donde aprendí, debuté en Primera División, fui campeón y he aprendido muchísimo. Voy con muchas ganas y con la misma ilusión del primer día. Voy a dar lo mejor de mí profesionalmente para ayudar al grupo y que las cosas salgan bien.”, declaró Giancarlo González.

“Pipo” regresa a la Liga tras su paso por Sporting FC y estará hasta el Clausura 2027.