El director deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, se refirió al altercado protagonizado por el volante Alejandro Bran durante la madrugada de este jueves.

“Sí, la verdad estoy sorprendido. Bien dicen que en el fútbol uno nunca se aburre. Toca investigar, esto está muy reciente. Ya hablaremos con Bran y se aplicará lo que establece el reglamento interno del club”, indicó en el programa 120 Minutos.

Según explicó el propio jugador en redes sociales, el incidente en un condominio privado se originó luego de “encender su motocicleta a las 6:00 a.m. y negarse a apagarla”.

No obstante, Carlos Vela aclaró que en Alajuelense está prohibido el uso de este tipo de transporte por parte de los futbolistas.

“Está prohibido, pero la motocicleta no estaba en uso. Entiendo que estaba parqueada y que el ruido generó la situación. No tengo todos los detalles y no es que él estuviera conduciéndola”, explicó.

El dirigente rojinegro también fue enfático en que no tomarán decisiones apresuradas hasta tener claridad total de lo ocurrido.

“Primero hay que entender qué pasó, respetar los procesos y actuar con calma y madurez. No quiero pronunciarme sin tener todos los hechos. Seguiremos los protocolos y sancionaremos conforme a los valores y normas del club”, afirmó.

Además, recordó que el plantel ya ha enfrentado situaciones disciplinarias en el pasado.

“Tenemos reglamentos internos y códigos claros. Lo primero es esclarecer los hechos. Lamentablemente ya hubo otros incidentes que supimos manejar, y esto debe servir como aprendizaje para todos”, agregó.

Alajuelense entrenará este jueves por la tarde, pero antes sostendrá una reunión con Alejandro Bran para conocer a fondo lo sucedido.