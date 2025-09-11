El cuadro de Liga Deportiva Alajuelense tiene una baja considerable para los próximos encuentros. Se trata del zaguero Santiago Van der Putten.

Los rojinegros detallan que el joven “se sometió, con éxito, este miércoles a una artroscopia en su rodilla en el Hospital Metropolitano. Santiago tuvo una ruptura del menisco medial de su rodilla izquierda y se produjo durante un entrenamiento con la Selección Nacional.

El tiempo de recuperación de Santiago se irá definiendo y comunicando conforme avance su proceso postquirúrgico”.