Liga no se olvida de Jonathan McDonald: Así fue su homenaje

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El legado de Jonathan McDonald con Liga Deportiva Alajuelense permanecerá por muchos años y así lo demostraron con un homenaje realizado este sábado.

El exdelantero tiene una sección especial en el museo del club manudo, pues colocaron la camiseta que utilizó cuando marcó su último gol en clásicos nacionales.

“Mc” es el máximo artillero en este tipo de partidos con 17 y todas sus anotaciones las hizo vestido de rojinegro.

Fue a finales de agosto cuando McDonald dejó el fútbol profesional y lo hizo justamente contra la Liga. Eso sí, vistiendo los colores de la Asociación Deportiva San Carlos.

Tras su retiro, se dedicará a ser el encargado de las divisiones menores del equipo norteño.