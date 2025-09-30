Los rojinegros sufrieron desde el arranque, ya que los catrachos se fueron con todo al frente.
Es así como Arón Salazar le mete mano al balón y el central decreta penal. Cobre Rodrigo Gómez y al 23 salta a celebrar.
Pero la Liga no se amedrentó y 7 minutos después marcaba un golazo de Joel Campbell, sin que cayera el cuero al suelo.
El tiempo pasaba y en 90 minutos los manudos quedan eliminados. Pero al 90’ +1’ llega centro de Tristán Demetrius y dentro del área Diego Campos pone a celebrar a todos los manudos.
Tras el pitazo final los hondureños se fueron a golpear a los manudos. Muy malos perdedores.
Los manudos clasifican al estilo “Machillo”.
Motagua puso en cancha a Ortíz, Cardozo, Núñez, C. Meléndez, Vega, Serrano, D. Meléndez, Gómez, Portillo, Mejía y Oliveira. D.T.: Javier López.
La Liga salió con Ortega, Piñar, Villalobos, Gamboa, Salazar, Michel, Parkins, Lucumí, Hernández, Cisneros y Campbell. D.T.: Óscar Ramírez.
Los otros juegos
Cuartos de final
Copa Centroamericana
Los juegos de vuelta
Miércoles 1 de octubre
Plaza Amador – Real España
Estadio: Rommel Fernández
Hora: 6 p.m.
Resultado anterior:
Real España – Plaza Amador 0-1
Jueves 2 de octubre
Sporting SM – Xelajú
Estadio: Universitario
Hora: 6 p.m.
Resultado anterior:
Xelajú – Sporting SM 2-0
Olimpia – Cartaginés
Estadio: Chelato Uclés
Hora: 8:15 p.m.
Resultado anterior:
Cartaginés – Olimpia 1-2