Los rojinegros sufrieron desde el arranque, ya que los catrachos se fueron con todo al frente.

Es así como Arón Salazar le mete mano al balón y el central decreta penal. Cobre Rodrigo Gómez y al 23 salta a celebrar.

Pero la Liga no se amedrentó y 7 minutos después marcaba un golazo de Joel Campbell, sin que cayera el cuero al suelo.

El tiempo pasaba y en 90 minutos los manudos quedan eliminados. Pero al 90’ +1’ llega centro de Tristán Demetrius y dentro del área Diego Campos pone a celebrar a todos los manudos.

Tras el pitazo final los hondureños se fueron a golpear a los manudos. Muy malos perdedores.

Los manudos clasifican al estilo “Machillo”.

Motagua puso en cancha a Ortíz, Cardozo, Núñez, C. Meléndez, Vega, Serrano, D. Meléndez, Gómez, Portillo, Mejía y Oliveira. D.T.: Javier López.

La Liga salió con Ortega, Piñar, Villalobos, Gamboa, Salazar, Michel, Parkins, Lucumí, Hernández, Cisneros y Campbell. D.T.: Óscar Ramírez.

Los otros juegos

Cuartos de final

Copa Centroamericana

Los juegos de vuelta

Miércoles 1 de octubre

Plaza Amador – Real España

Estadio: Rommel Fernández

Hora: 6 p.m.

Resultado anterior:

Real España – Plaza Amador 0-1

Jueves 2 de octubre

Sporting SM – Xelajú

Estadio: Universitario

Hora: 6 p.m.

Resultado anterior:

Xelajú – Sporting SM 2-0

Olimpia – Cartaginés

Estadio: Chelato Uclés

Hora: 8:15 p.m.

Resultado anterior:

Cartaginés – Olimpia 1-2