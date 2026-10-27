Liga Española se pronuncia tras polémica de Mbappé con China

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La Liga Española emitió un pronunciamiento oficial para pedir disculpas a los aficionados, al pueblo y a las instituciones de China a raíz de la polémica generada por los comentarios de Kylian Mbappé sobre el fallecido líder chino Mao Zedong.

A través de su presidente, Javier Tebas, y de un comunicado en sus canales corporativos, la patronal del fútbol español lamentó profundamente la ofensa causada en el país asiático y aclaró que las expresiones del delantero francés fueron realizadas estrictamente a título personal y no representan a la competición.

En su mensaje, el organismo remarcó que el fútbol español promueve activamente valores como el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas.

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos… pic.twitter.com/d433TZQ14h — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

Por ello, la institución presentó disculpas formales en nombre de La Liga y de la totalidad de sus clubes asociados, reafirmando el valor de la relación construida durante años con los millones de seguidores chinos que siguen el torneo semana a semana.

La respuesta busca atenuar la crisis comercial y diplomática desatada cuando Mbappé reaccionó de forma divertida ante un meme donde se superponía su rostro con la imagen de Mao Zedong, a quien se refirió como “un dictador chino”.

El episodio provocó una fuerte ola de indignación pública que incluyó la ruptura inmediata de contratos con patrocinadores locales, la suspensión de la cuenta del jugador en redes sociales como Xiaohongshu y el rechazo explícito de la cancillería china.

Para contener las repercusiones en el mercado asiático, la patronal confirmó que se encuentra colaborando de forma directa con sus socios estratégicos e interlocutores en la región.