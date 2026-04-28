Liga en crisis: dos títulos en últimos 25 torneos disputados

La Liga Deportiva Alajuelense se encuentra sumergida en la que se califica estadísticamente como la peor época en sus 107 años de historia.

Los datos fríos revelan una realidad alarmante para la afición manuda: el club ha logrado conquistar únicamente dos títulos de los últimos 25 campeonatos de liga disputados, una cifra que evidencia un declive profundo en el rendimiento del equipo en la última década

Esta racha negativa comenzó a gestarse desde el año 2014. El registro de fracasos consecutivos inició con los torneos de Verano e Invierno 2014, extendiéndose durante los años 2015, 2016 y 2017 (incluyendo los formatos de Verano, Invierno y Apertura)

La sequía se prolongó de manera ininterrumpida a través de los torneos de Clausura y Apertura de 2018 y 2019, llegando incluso hasta el Clausura 2020 sin que el equipo pudiera levantar la copa.

El primer respiro para la institución rojinegra llegó en el Apertura 2020, torneo que rompió momentáneamente la racha de 13 campeonatos consecutivos de resultados negativos.

Tras ese título, el club volvió a caer en una espiral de resultados adversos que se extendió por otros nueve torneos: Clausura y Apertura de 2021, 2022, 2023 y 2024, sumándose también el Clausura 2025.

No fue sino hasta el Apertura 2025 cuando Alajuelense logró su segundo cetro dentro de este ciclo de 25 torneos; no obstante, la irregularidad volvió a manifestarse de inmediato con un nuevo fracaso en el más reciente torneo de Clausura 2026. En resumen, la trayectoria del club en este periodo muestra un saldo de 23 torneos perdidos y solo 2 ganados.