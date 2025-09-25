São Paulo, Brasil, (AFP). – La Liga de Quito venció 1-0 este jueves al Sao Paulo en el estadio Morumbí y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, donde se cruzará con el todopoderoso Palmeiras.

El atacante Jeison Medina aprovechó un largo pelotazo para marcar en el minuto 42 el gol del equipo ecuatoriano, que la semana pasada había ganado 2-0 en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito.

Aunque el equipo brasileño se lanzó al ataque con insistencia, los Albos resistieron con orden y contaron con una gran noche del arquero Gonzalo Valle.

Liga enfrentará en semifinales al potente Palmeiras del entrenador portugués Abel Ferreira, que el miércoles consiguió su pase con un triunfo 3-1 ante River Plate. Los quiteños venían de eliminar en la fase anterior a otro equipo brasileño, el campeón defensor Botafogo.