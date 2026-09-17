Liga con sorpresas en su alineación para juego contra Marathón

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El arquero Washington Ortega regresa a la alineación titular de Liga Deportiva Alajuelense para el partido contra el Marathón de Honduras por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El uruguayo sufrió un golpe en su cabeza la semana anterior. Debido a eso, no estuvo presente en el compromiso de los rojinegros contra Cartaginés por el campeonato nacional.

Además, el defensa Giancarlo González será titular tras haber sido anunciado como nuevo fichaje liguista hace unos días atrás.

¡Este es el XI del CD Marathón que saldrá a buscar el pase a semifinales!



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En caso de que este partido quede con empate de 0-0 o un 1-1, avanzarán a la siguiente fase debido al gol de visitante que es criterio de desempate en esta fase.