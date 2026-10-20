Liga con rumbo a Honduras para buscar cuarta final Centroamericana

Jugarán contra el Motagua

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Liga Deportiva Alajuelense salió este martes por la mañana hacia Honduras para enfrentar el partido de Copa Centroamericana contra el Motagua.

La mayoría de jugadores llegaron de forma individual; sin embargo, un grupo llegó en el autobús que venía directamente desde el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares.

En caso de superar esta llave, la Liga llegará a la cuarta final consecutiva de este torneo.

“Hay mucha expectativa y al equipo le hace mucha ilusión jugar esta Copa y llegar a una final más, que sería la cuarta seguida”, comentó Celso Borges, mediocampista rojinegro.

En la edición anterior, los manudos enfrentaron al “Ciclón Azul” y los eliminaron en cuartos de final.

Para este año, Alajuelense se encontrará con un viejo conocido, pues Jonathan Moya, quien fue campeón nacional y centroamericano, es parte de la planilla del Motagua.

El partido de ida será este jueves a las 7:00 p.m.