Liga con rumbo a Honduras para buscar cuarta final Centroamericana

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense salió este martes por la mañana hacia Honduras para enfrentar el partido de Copa Centroamericana contra el Motagua.

La mayoría de jugadores llegaron de forma individual; sin embargo, un grupo llegó en el autobús que venía directamente desde el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares.

En caso de superar esta llave, la Liga llegará a la cuarta final consecutiva de este torneo.

“Hay mucha expectativa y al equipo le hace mucha ilusión jugar esta Copa y llegar a una final más, que sería la cuarta seguida”, comentó Celso Borges, mediocampista rojinegro.

En la edición anterior, los manudos enfrentaron al “Ciclón Azul” y los eliminaron en cuartos de final.

Para este año, Alajuelense se encontrará con un viejo conocido, pues Jonathan Moya, quien fue campeón nacional y centroamericano, es parte de la planilla del Motagua.

El partido de ida será este jueves a las 7:00 p.m.