Liga con futbolista sancionado para juego ante Motagua

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las semifinales de Copa Centroamericana están por iniciar esta semana y Liga Deportiva Alajuelense tendrá una ausencia para el primer juego.

Se trata de Ronald Matarrita, quien vio la tarjeta amarilla en los dos partidos de cuartos de final contra Marathón de Honduras.

Debido a esto, el técnico Óscar Ramírez deberá replantear su alineación para el juego contra Motagua de este jueves en territorio catracho.

Lateral se pierde la ida de semifinales.

Los manudos llegan a esta serie tras haber superado con marcador global de 5-3 al “Monstruo Verde” y de levantar su nivel en esta serie, pues venían de resultados adversos que generaron la destitución del técnico Ismael Rescalvo.

La Liga y Motagua definirán al finalista de la Copa Centroamericana de Concacaf. El otro rival que disputará el título saldrá de la llave entre Cartaginés y Olimpia.sa.