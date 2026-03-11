Liga aguanta al estilo “Machillo” y sale con vida de Los Ángeles

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Defender también es un arte y así lo aplicó Alajuelense ante Los Ángeles F.C. por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Empezó ganando contra todo pronóstico y al final saca un valioso empate 1 a 1, ante el poderoso cuadro de la MLS.

Desde antes que el balón empezara a rodar en el BMO Stadium el técnico rojinegro sorprendía al dejar al capitán Celso Borges en el banquillo. Y es que la idea de los manudos, desde el arranque, fue llegar a aguantar, sostener y tratar de crear peligro con un contragolpe. Así fue, pues el balón pasaba por las piernas de los hombres de negro, un solo equipo en el terreno de juego, el de Son, el de Bouanga y Tafari.

Era tanto el ataque de LAFC que por momentos Alajuelense tenía hasta diez hombres dentro del área. Una, otra y otra vez, era el portero uruguayo Washington Ortega el que se convertía en figura con sus intervenciones.

Después de un tiro a marco de los angelinos Ortega se tiró al piso y pidió que lo atendieran. Mucha espuela, a la Liga le apedreaban el rancho y era necesario un respiro. Los jugadores lo entendieron y mientras unos hablaban entre ellos otros iban a la banca a recibir indicaciones.

Sobre el 43’ centra Creichel Pérez, hay un despeje de la zaga local y desde fuera del área la pega Alejandro Bran para poner en ventaja al equipo de la Ciudad de los Mangos.

Para el complemento marca Denis Bouanga al 56, en jugada a la que no llegaron Badilla ni Piñar. Ahora los manudos deben espera el juego de vuelta, el cual será el martes entrante a las 7 p.m. en el Morera Soto, pero sacan un gran resultado con gol de visita.