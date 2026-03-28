Liderazgo con propósito y el ejercicio del Derecho

El ejercicio profesional del Derecho exige mucho más que el dominio técnico de las normas jurídicas. Requiere liderazgo con propósito. Un abogado o abogada que lidera con propósito entiende que su trabajo no se limita a la obtención de resultados inmediatos, sino que se vincula con la defensa de principios, la promoción de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por ello, liderar implica tener objetivos claros, actuar con integridad y mantenerse leal a las propias convicciones. El Derecho no debe ejercerse únicamente por una remuneración o por la búsqueda de reconocimiento, sino por la convicción profunda de que el trabajo jurídico tiene un impacto social trascendente.

Un liderazgo efectivo en el ámbito jurídico también supone rodearse de los mejores profesionales y de las mejores personas. Construir equipos sólidos implica reconocer que nadie lo sabe todo y que el conocimiento colectivo fortalece las decisiones. Un verdadero líder no teme cuando un miembro de su equipo posee mayor experiencia o conocimiento en un área determinada; por el contrario, entiende que ese talento agrega valor y eleva la calidad de su trabajo.

Asimismo, liderar exige escuchar. Las opiniones de los miembros del equipo deben ser valoradas cuando aportan a la mejora continua. Escuchar no solo fortalece el ambiente profesional, sino que también fomenta la modernización y la búsqueda de soluciones jurídicas más sólidas y responsables.

Otro elemento esencial del liderazgo es disfrutar lo que se hace. Cuando el ejercicio del Derecho se asume por convicción y no por obligación, el trabajo adquiere sentido y los resultados se construyen con mayor solidez a largo plazo. Esa pasión por la profesión se refleja en la calidad del servicio brindado y en el compromiso con los clientes, las instituciones y la sociedad. Finalmente, el liderazgo jurídico exige reconocer el trabajo del equipo, agradecer los logros y corregir los errores con respeto.

El reconocimiento público fortalece la confianza, mientras que la corrección en privado demuestra lealtad y respeto profesional. Del mismo modo, el líder debe ser crítico consigo mismo, identificar sus debilidades y promover espacios de mejora. Solo así podrá proteger y respaldar a su equipo, garantizando un entorno de confianza y compromiso. Liderar en el Derecho, en esencia, es servir con integridad.