Liderato de la Serie A está ‘on fire’

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

AFP (Bérgamo, Italia) – El Inter de Milán resistió la presión de sus perseguidores y sigue líder de la Serie A al ganar 1-0 en su visita al Atalanta gracias a un gol de su atacante argentino Lautaro Martínez, este domingo en el choque estrella de la decimoséptima jornada.

El campeón mundial albiceleste consiguió el único tanto del partido en el minuto 65, con un potente tiro en el área tras recibir de Francesco Pio Esposito.

Con 36 puntos, el Inter vuelve a encabezar la clasificación de la Serie A con un punto de ventaja sobre el AC Milan (35 pts), que se había colocado provisionalmente líder unas horas antes al vencer 3-0 al modesto Hellas Verona.

El Nápoles (34 pts), tercer clasificado, también ganó su partido de este domingo, en su caso por 2-0 en el campo de la Cremonese, y continúa así a un punto del Milan y a dos del Inter.