Valdivia Sim, presunto líder de una red de fabricación de fentanilo en el país, habría ofrecido un catálogo de diferentes drogas a sus clientes a través de mensajes de WhatsApp.

Durante la etapa probatoria del juicio, uno de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público hizo referencia a la evidencia extraída del teléfono celular de uno de los imputados, en la que se hallaron conversaciones, fotografías y registros que refuerzan la tesis de que la organización ofrecía un “menú” amplio de drogas ilícitas.

Según explicó un agente de la Policía de Control de Drogas (PCD) que participó en la investigación, en el dispositivo se encontraron mensajes donde se hablaba de pastillas, “gotas”, cocaína, ketamina, metanfetamina, MDMA (éxtasis) y otras sustancias, así como imágenes de productos con precios y presentaciones específicas, que eran compartidas con potenciales compradores.

“El celular mostraba que no era una venta improvisada.

Había variedad de productos, negociación de cantidades y contactos frecuentes con diferentes personas interesadas en adquirir la droga”, afirmó el testigo en sala.

Además, se recuperaron coordenadas de entregas y registros de pagos, lo que permitió vincular esos datos con movimientos reales observados durante la investigación, incluidos seguimientos y vigilancias.

Compra controlada: el punto de partida

El juicio se desarrolla en el III Circuito Judicial de Pavas. Durante la audiencia, un segundo testigo otro investigador de la PCD relató que su participación inició en diciembre de 2022, cuando se le pidió dar cobertura a una compra controlada que involucraba la adquisición de 100 pastillas con fentanilo.

La transacción fue acordada con un sujeto conocido como “El Mecánico”, identificado posteriormente como Edgar Corrales, quien fue asesinado en Puntarenas antes de la detención de los demás imputados.

La entrega se realizó en el parqueo de un restaurante en Guachipelín de Escazú. Según el testimonio, el oficial encubierto que coordinó la compra se reunió con Corrales, quien le indicó que debía esperar la llegada de un tercero con la mercancía.

Minutos después, llegó al sitio un hombre en motocicleta. Fue visto ingresando a la parte trasera del vehículo donde se encontraba Corrales, y luego se retiró tras un breve contacto. Ese sujeto fue identificado por los investigadores como Arroyo Sancho, quien habría sido el mensajero encargado de transportar la droga. “Lo que observamos fue el momento en que ‘El Mecánico’ recibió el paquete del sujeto en moto, luego se dirigió al vehículo policial donde entregó las pastillas al oficial encubierto y recibió el dinero”, explicó el testigo.

El pago fue de $1.200 por 100 pastillas, a razón de $12 cada una. Las cápsulas, según el agente, eran de colores y requerían una manipulación cuidadosa por su toxicidad. Una vez finalizada la transacción, ambos vehículos abandonaron el sitio.

Identificación del líder

Posteriormente, la investigación fue trasladada al Departamento de Inteligencia de la PCD, donde se logró identificar a Valdivia como el presunto líder de la organización.

De acuerdo con el testimonio, Valdivia distribuía la droga a los vendedores y coordinaba el flujo del producto desde un laboratorio clandestino.

“Me indicaron que Valdivia era el cabecilla de la estructura. La organización tenía jerarquías claras: líder, distribuidores, mensajeros y puntos de entrega”, indicó el agente.

La operación permitió documentar cómo funcionaba la red de distribución y fue parte del trabajo que condujo a los allanamientos ejecutados en noviembre de 2023 en Tibás, San Sebastián y La Guácima de Alajuela, donde se decomisaron sustancias, equipo de laboratorio y material químico.