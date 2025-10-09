Como si se tratara de una repetición, las autoridades policiales allanaron una vivienda en Calle Blancos, donde residía un supuesto líder de una organización criminal que ya había sido intervenida por una investigación de tráfico de drogas.

Se trata de un sujeto de apellidos Sequeira Solís que fue vinculado al caso conocido como “Troya” y que detenido el 1 de julio de este año como parte de una investigación que inició en 2023.

Como parte de ese caso, Sequeira tenía medidas cautelares que incluye la portación de una tobillera de monitoreo electrónico, como parte del proceso judicial.

Por el caso “Troya” se había decomisado más de media tonelada de cocaína en el Barrio los Cangrejos, en Limón, que estaba oculta en un sótano que tenía una especie de túneles para su acceso.

Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), indicó que las labores se realizaron de manera

conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

“El líder de esta organización tiene antecedentes delictivos por tráfico internacional de drogas y otro detenido también por la misma causa. En el momento de la investigación a la estructura se les había quitado 373 kilos de cocaína, los cuales estaban en comportamientos ocultos de vehículos”, dijo.

Tras la participación de las autoridades de la DEA, no se descartaría que en algún momento Sequeira pueda ser requerido para fines de extradición.