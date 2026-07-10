Licitación de red 5G del ICE seguirá adjudicada a Ericsson 

Cuatro recursos de apelación presentados contra la adjudicación de la red móvil de última generación fueron rechazados, por lo que la empresa de origen sueco Ericsson mantendrá a su cargo la instalación del RAN y el Core Móvil 5G, cuyo contrato ronda los ¢48 mil millones.

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió los cuatro recursos interpuestos contra la adjudicación 2025XE-000492-0000400003, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la adquisición de bienes y servicios destinados a redes móviles de última generación.

Previamente, el órgano contralor había rechazado de plano el recurso presentado por la empresa Datasys.

La adjudicación a Ericsson había sido comunicada por el ICE desde el 29 de abril anterior.

Asimismo, la Contraloría había admitido las cuatro apelaciones hace más de un mes. En total, cinco empresas presentaron nueve recursos de apelación, pero solo cuatro fueron admitidos.

¿Qué resolvió la Contraloría?

El concurso se divide en dos grupos de líneas. Las 1, 2 y 3 corresponden al RAN y al Core Móvil 5G, adjudicadas a Ericsson de Costa Rica S.A. Las líneas 4, 5 y 6 corresponden al Backhaul, adjudicadas a la empresa Coasin de Costa Rica S.A.

Para el primer grupo, la CGR declaró sin lugar los recursos presentados por Samsung Electronics de México S.A. y Nokia de Costa Rica S.A., pues ninguna logró demostrar que su oferta pudiera resultar adjudicada. Con ello, la adjudicación a Ericsson se mantiene sin variación.

En el caso del Backhaul, también fueron rechazados los recursos de IT Servicios de Infocomunicación S.A. y SISAP Infosec S.A. No obstante, el órgano contralor detectó una falla en la oferta de Coasin, la empresa que había resultado adjudicada.

La resolución de la Contraloría señala que el ICE reconoció un incumplimiento en el precio presentado por la empresa adjudicataria para el Backhaul, situación que fue constatada por el órgano contralor. Por ello, se anuló de oficio el acto de adjudicación de esas líneas del concurso público.

Con los recursos ya resueltos, al ICE le corresponde continuar con los trámites para formalizar el contrato del Core Móvil 5G con Ericsson.

Para el Backhaul, la institución deberá analizar nuevamente las ofertas elegibles y dictar un nuevo acto de adjudicación.

ICE responde: “Es un paso esencial”

Tras darse el anuncio, la institución autónoma se pronunció y señaló que Costa Rica da un gran paso en la implementación de la tecnología 5G.

“Este es un paso esencial para la ejecución de uno de los proyectos tecnológicos más importantes del país, orientado a fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones mediante una red de quinta generación con arquitectura Open RAN Stand Alone, que brindará mayor flexibilidad tecnológica”, dijo la entidad en un comunicado.

Asimismo, aseguró que la anulación de la adjudicación relacionada con la infraestructura de transmisión de datos, conocida como Backhaul, no impacta el proceso inicial de despliegue y comercialización de la red 5G.

“Avanzamos en este proyecto tan estratégico e importante para el país, con el compromiso de ofrecer infraestructura segura y preparada para responder a las necesidades de comunicación de Costa Rica con la innovación y la tecnología más moderna”, señaló Oscar Romero, gerente de Telecomunicaciones.

El proceso avanza luego de varios años de atrasos, mientras los operadores privados ya acumulan más de 1,6 millones de usuarios que gozan de la red de quinta generación.

Asimismo, consultado por Grupo Extra sobre el tiempo de ejecución del proyecto, el ICE señaló que mantiene el cronograma de implementación de 12 meses anunciado desde abril.