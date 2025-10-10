Tras la amenaza de un presunto tiroteo en el Liceo Regional de Flores, Diario Extra visitó el centro educativo y constató los protocolos implementados para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Según informó previamente el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la directora de la institución, Milka Yataco, al percatarse de la alerta el 29 de septiembre se activó de inmediato el protocolo correspondiente y se presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Además, se notificó a las autoridades pertinentes, incluyendo la Fuerza Pública, la Policía Municipal, la Dirección Regional y la Contraloría de Derechos Estudiantiles.

No obstante, durante la visita al lugar solo se observó la presencia de la Policía Municipal de San Joaquín dentro del colegio, así como un vehículo realizando rondas alrededor del centro. No hubo presencia de Fuerza Pública.

En entrevista con este medio, Yataco explicó que la alerta se generó tras detectarse un grafiti en uno de los baños con un mensaje que hacía referencia a un supuesto tiroteo, el cual se llevaría a cabo hoy.

“Obviamente, apenas nos enteramos, la administración activó el protocolo de amenaza de tiroteo que debemos seguir. No puedo decir si va a suceder o no, simplemente debo accionar las medidas correspondientes”, detalló. Asimismo, la funcionaria también aseguró que por hoy contarán con el apoyo de la Policía Municipal.

La directora agregó que al día siguiente se realizó una charla con todo el personal sobre el protocolo de actuación frente a amenazas de este tipo.

Además, la Policía Municipal reforzó la vigilancia en los alrededores del colegio y se activó el uso del detector de metales para revisar a todos los estudiantes al ingresar, medida que se mantendrá mientras persista la alerta.

El uso del detector de metales.

“Fue una alerta nada más. Gracias a Dios no ha sucedido nada y todo continúa normalmente. Seguimos con los protocolos de revisión de ingreso y reforzamos la seguridad”, señaló Yataco.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del estudiante o grupo de estudiantes responsable del grafiti. La denuncia permanece en el OIJ mientras se realiza la investigación.

La directora destacó la importancia de priorizar la seguridad: “Prefiero las incomodidades de los controles que lamentar un incidente. Por eso reforzamos todas las medidas y seguiremos atentos”.