Liceo de C.R. acudirá a diputados para llevar Ciudad Gobierno ante Sala IV

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El posible incumplimiento del derecho de propiedad y la afectación de recursos destinados a los estudiantes son los dos argumentos con los que el Liceo de Costa Rica (LCR) buscará llevar ante la Sala Constitucional el proyecto de ley 25.725, que pretende trasladar al Estado un terreno de aproximadamente 10.000 metros cuadrados para construir Ciudad Gobierno.

La representación estudiantil del colegio solicitará apoyo a los diputados José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Marco Badilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), para promover una consulta facultativa de constitucionalidad sobre la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.

Francis Tejada, abogado del gobierno estudiantil, explicó a este medio que pretenden determinar si el proyecto vulnera el artículo 45 de la Constitución Política, que protege el derecho de propiedad, así como el derecho a la educación de los alumnos.

“Vamos a solicitar el apoyo de estos dos diputados para que nos ayuden a llevar el proyecto ante la Sala Constitucional. Queremos que se determine si se está violando el derecho de propiedad y si también se está afectando la educación de los estudiantes”, dijo Tejada.

El inmueble fue otorgado al Liceo mediante la Ley 5570, del 30 de agosto de 1974. Sin embargo, el Gobierno pretende modificar su situación jurídica para incorporarlo al proyecto Ciudad Gobierno.

La iniciativa plantea derogar la ley y otorgar un plazo de un mes para trasladar el terreno al Estado, con el propósito de albergar más de 30 instituciones públicas en un mismo espacio, con un costo de $450 millones (unos ¢200 mil millones).

Cuestionan nombramiento de Junta

La disputa se remonta a junio de 2023, cuando el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Junta Administrativa del Liceo suscribieron un convenio para trasladar el terreno al Estado. En ese entonces, el Tribunal Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar que impidió ese proceso.

No obstante, la representación estudiantil cuestiona la legalidad del nombramiento de los integrantes de esa Junta, correspondiente al periodo 2021-2024.

Según la demanda presentada por los estudiantes, el Concejo Municipal de San José nombró a sus miembros sin respetar el procedimiento establecido en la Ley Fundamental de Educación, que contempla la participación del director y del Consejo de Profesores en la propuesta de sus integrantes.

“En junio de 2023 se firmó un convenio entre el MEP, el MOPT y la Junta Administrativa del Liceo. Nosotros cuestionamos ese acuerdo porque fue firmado por una Junta cuyo nombramiento también estamos impugnando ante los tribunales de justicia”, alegó.

El representante legal confirmó que la medida cautelar dictada anteriormente por el Tribunal Contencioso Administrativo fue levantada, aunque los procesos relacionados con la propiedad continúan pendientes de resolución.

Abogado advierte sobre disputa judicial

Carlos Campos, abogado especialista en Derecho Administrativo, explicó que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar una ley para trasladar el terreno al Estado. Sin embargo, advirtió que esa decisión podría ser cuestionada posteriormente ante los tribunales de justicia.

“La Asamblea Legislativa está en sus facultades, pero cualquier cosa que salga de ahí puede ser sometida a los tribunales de justicia. Por eso, pareciera que la vía para resolver definitivamente esta disputa es el proceso contencioso”, explicó.

El especialista señaló que otra posibilidad sería que el Estado recurriera a una expropiación por razones de interés público, aunque indicó que ese procedimiento también podría terminar en los tribunales y prolongar el conflicto por el inmueble.

Liceo administra su propio patrimonio

A diferencia de otros centros educativos públicos, el Liceo de Costa Rica cuenta con una Junta Administrativa que posee personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le permite administrar sus bienes y defenderlos ante los tribunales.

Esta condición resulta relevante en la disputa por el terreno de 10.000 metros cuadrados que el Gobierno pretende utilizar para el proyecto Ciudad Gobierno, pues la propiedad fue otorgada por ley a la Junta Administrativa del colegio en 1974.

El Liceo de Costa Rica fue fundado en 1887 y declarado Benemérito de la Cultura Costarricense en 1987. Su edificio, ubicado en San José, también cuenta con protección como patrimonio histórico y arquitectónico.

Toda esta situación ha generado molestia en la comunidad liceísta, por lo que estudiantes, egresados y padres de familia marcharán desde el Liceo hasta la Asamblea Legislativa el próximo 23 de setiembre en defensa del terreno.

Francis Tejada Abogado del gobierno estudiantil “El Liceo está de acuerdo con el proyecto Ciudad Gobierno y reconoce las bondades que tiene para el país. Sin embargo, si el Gobierno quiere esa propiedad, debe pagar por ella. No puede disponer de un terreno que legalmente le pertenece al colegio”.