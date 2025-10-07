La Defensoría de los Habitantes destacó que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) agotó el presupuesto destinado al pago de licencias de cuido para personas en fase terminal y menores de edad gravemente enfermos, entre otros casos contemplados en la Ley 7756.

Esta grave situación de recursos llevó a la Defensoría a convocar una sesión de trabajo con las autoridades para buscar soluciones inmediatas.

Los números

₡2.700.000: Es el déficit presupuestario que se proyecta alcanzar al final del año.

Es el déficit presupuestario que se proyecta alcanzar al final del año. 600: Es el número de licencias que han quedado descubiertas de pago hasta la fecha.

Es el número de licencias que han quedado descubiertas de pago hasta la fecha. 1.200: Es la cifra proyectada de licencias sin cubrir al final del año.

Es la cifra proyectada de licencias sin cubrir al final del año. 15: Denuncias sobre esta problemática ha recibido la Defensoría hasta el momento.

La CCSS reconoció que la demanda de usuarios fue muy superior a los recursos disponibles, lo que generó el agotamiento del presupuesto.

El Ministerio de Trabajo y Asignaciones Familiares (DESAF) confirmaron haber realizado el traslado del 0.5% indicado por la ley de manera oportuna y completa, tal como lo reconoció la misma CCSS.

La Defensoría solicitó que no se deje a estas personas en desamparo económico, señalando la situación como una responsabilidad del Estado.

¿Qué sigue?

La Defensoría de los Habitantes instó a los jerarcas de la CCSS y del Ministerio de Trabajo a tomar medidas cruciales: