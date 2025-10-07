La Defensoría de los Habitantes destacó que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) agotó el presupuesto destinado al pago de licencias de cuido para personas en fase terminal y menores de edad gravemente enfermos, entre otros casos contemplados en la Ley 7756.
Esta grave situación de recursos llevó a la Defensoría a convocar una sesión de trabajo con las autoridades para buscar soluciones inmediatas.
Los números
- ₡2.700.000: Es el déficit presupuestario que se proyecta alcanzar al final del año.
- 600: Es el número de licencias que han quedado descubiertas de pago hasta la fecha.
- 1.200: Es la cifra proyectada de licencias sin cubrir al final del año.
- 15: Denuncias sobre esta problemática ha recibido la Defensoría hasta el momento.
La CCSS reconoció que la demanda de usuarios fue muy superior a los recursos disponibles, lo que generó el agotamiento del presupuesto.
El Ministerio de Trabajo y Asignaciones Familiares (DESAF) confirmaron haber realizado el traslado del 0.5% indicado por la ley de manera oportuna y completa, tal como lo reconoció la misma CCSS.
La Defensoría solicitó que no se deje a estas personas en desamparo económico, señalando la situación como una responsabilidad del Estado.
¿Qué sigue?
La Defensoría de los Habitantes instó a los jerarcas de la CCSS y del Ministerio de Trabajo a tomar medidas cruciales:
- Buscar alternativas de financiamiento: Se deben buscar recursos en otras entidades del Estado que atiendan a esta población en condición de vulnerabilidad, permitiéndoles afrontar los meses finales del año.
- Crear un grupo de trabajo: Se propuso la necesidad de establecer un grupo que analice los cambios estructurales requeridos para evitar que este problema de desamparo económico se repita el próximo año (2026).
- Informar a los afectados: Ambas entidades deben comunicar interna y externamente la situación al personal y a las personas afectadas.