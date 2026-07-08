Librería Cartago anuncia el cierre definitivo de su histórico local

Después de 55 años de formar parte de la vida de miles de familias, Librería Cartago anunció que cerrará definitivamente su local el próximo 10 de julio, una noticia que ha generado nostalgia entre sus clientes.

A través de sus redes sociales, la librería confirmó el cierre con un emotivo mensaje en el que agradeció el respaldo recibido durante más de cinco décadas.

“El 10 de julio cerramos las puertas de Librería Cartago, pero llevamos con nosotros cada historia compartida con ustedes durante más de cinco décadas”, publicó el establecimiento.

En otra de sus publicaciones, la librería recordó que durante 55 años fue un punto de encuentro para quienes buscaban útiles escolares, artículos de papelería, materiales de arte, juguetes y regalos para distintas ocasiones.

“Fuimos parte de los primeros días de clases, de los proyectos escolares de último momento, de los regalos de cumpleaños y de las tardes de manualidades en casa”, señalaron.

Además, agradecieron la confianza de sus clientes y aseguraron que, aunque el local dejará de operar, el legado permanecerá en la memoria de quienes crecieron visitándolo.