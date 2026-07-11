Liberiana conquista el Festival Nacional de la Canción 2026

Una historia familiar, el orgullo por sus raíces y el amor por Guanacaste llevaron a la liberiana Nelly Juárez a convertirse en la ganadora del Festival Nacional de la Canción Costa Rica 2026 en el Teatro Nacional.

Su obra “Hija del Tempisque” obtuvo el primer lugar entre 243 composiciones inéditas presentadas por autores de todo el país y fue reconocida por el jurado gracias a la calidad de su letra, composición e interpretación.

La canción nació como un homenaje a su abuela guanacasteca y retrata, a través de la música, los paisajes, la identidad y las tradiciones que marcaron su historia familiar.

“Participar en el festival trajo desde el inicio muchísimas alegrías. La experiencia renovó mi amor por la música y mis deseos de compartirla con el público”, expresó la compositora tras recibir el reconocimiento.

Como parte del premio, la artista recibirá la producción y grabación profesional de la canción, un incentivo económico de ¢1 millón y la realización de un videoclip.

Además, Hija del Tempisque será incorporada al repertorio de las Bandas Nacionales de Conciertos del Ministerio de Cultura y Juventud, por lo que podrá ser interpretada en diferentes escenarios del país.