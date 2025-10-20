Liberia vence al Herediano y lo mete en una profunda crisis

Jorge Alpízar Solano

Colaborador de Diario Extra

El Herediano volvió a tropezar. Cayó 1–0 ante Municipal Liberia y sumó otra frustración en un torneo donde ya preocupa su bajo nivel: apenas 13 puntos en 13 jornadas, más cerca del último lugar que de la clasificación.

Desde el arranque, Liberia mostró más claridad. Malcom Pilone avisó con un remate al palo largo y por la izquierda el cuadro pampero hizo daño constante ante un Walter Cortés que no lograba contener. Al 11, Fernando Lesme casi anota tras un desvío de Alonso Hernández, mientras el Herediano apenas generaba tímidos tiros de esquina.

La más clara florense llegó al 19 con un disparo de Joshua Navarro desviado al córner. Sin embargo, Liberia fue más incisivo y al 34 Pilone recortó y remató con desvío en Keyner Brown para el 1–0. Los visitantes no lograron un solo tiro directo en toda la primera parte.

En el complemento, Jafet Soto movió el banquillo, pero el panorama no cambió. Randy Ramírez casi empata al 50’, aunque Cruz respondió bien. Liberia siguió siendo más peligroso en las contras y Herediano nunca encontró conexión en ataque.

El panorama se agravó al 64’ con la expulsión de Cortés por doble amarilla. Con uno menos, los florenses se volcaron sin orden ni claridad. Montenegro tuvo el empate al 79, pero definió alto.

Sobre el final, Liberia pudo ampliar con errores de Cruz y Araya, mientras los locales tocaban el balón al grito de “olé”.

El cierre incluyó empujones y un último intento desviado de Haxzell Quirós al 94.

Herediano volvió a naufragar en su propio desorden: un equipo sin confianza, sin identidad y sin gol.

Liberia puso en la formación estelar a Antonny Monreal, Shawn Johnson, Adrián Chévez, Joaquín Huertas, Yeison Molina, Johan Cortés, Waylon Francis, Malcom Pilone, Freddy Álvarez, Fernando Lesme y Joaquín Hernández.

Por su parte Jafet Soto le dio la confianza a Aaron Cruz, Keyner Brown, Walter Cortés, Darril Araya, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, José Corrales, Joshua Navarro, Marcel Hernández, Jurguens Montenegro y Kenneth Vargas.