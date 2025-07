Tras una complicada temporada 2024–2025 en la que no se cumplieron las expectativas, la escuadra de Municipal Liberia se vio obligada a tomar medidas disciplinarias severas debido al mal ambiente generado por algunos jugadores, con miras al torneo 2025–2026 que iniciará pronto.

Wilder Eusse, presidente del club liberiano, señaló en una entrevista con Grupo Extra que hubo una ruptura en el camerino, lo cual llevó a separar jugadores de la manera que fuera necesaria por el bien del equipo.

“Un camerino se rompe muy fácil por algunos jugadores o algo que pase interno y creo que eso nos pasó factura este semestre.

Hubo jugadores que querían escoger partidos, jugadores que les gusta, yo les llamó “meterse a la camilla el lunes y miércoles o jueves se levantan para entrenar unos días y ya ser titulares” y hay otros que vienen trabajando toda la semana”, reveló Eusse.

El jerarca también detalló que finiquitar algunas de estas salidas fue más costoso de lo esperado, ya que varios jugadores aún tenían uno o incluso dos años de contrato con el club.

“Siempre nuestra consiga es que, aquel que no quiera estar en el Municipal Liberia, se pase por la oficina y algún arreglo hacemos, porque nosotros necesitamos gente comprometida, que realmente quiera trabajar y jugar para el Municipal Liberia con cariño, de corazón y la verdad, algunos lo comprendieron de esa manera, otros no, no llegamos a instancias judiciales, pero si fue complicado llegar a un arreglo”, indicó el colombiano que es presidente del club liberiano.

Una de las salidas más sonadas se dio incluso antes de finalizar el torneo: la del hoy delantero florense Jurguens Montenegro, luego de un altercado con el actual técnico, José Saturnino Cardozo.

Javier Rosales también dejó el equipo a mitad de temporada, mientras que jugadores como Ignacio Gómez, Justin Monge, Marvin Ángulo, Daniel Colindres, Elvis Mosquera, José Mora y Gabriel de León fueron bajas al finalizar el certamen.