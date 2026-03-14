Liberia tumbó a Herediano y el liderato quedó servido

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Herediano cayó este sábado 1-2 ante Municipal Liberia en el estadio Carlos Alvarado, en un resultado sorpresivo que sacudió la parte alta del torneo.

Los florenses buscaban aprovechar su localía para mantenerse en la lucha por el liderato, mientras que los guanacastecos llegaban motivados tras su victoria del lunes anterior ante Guadalupe FC.

El partido se inclinó rápidamente a favor de la visita. A los 5 minutos, John Paul Ruiz abrió el marcador para Liberia y en el complemento Erick “Cubo” Torres amplió la ventaja.

Herediano reaccionó en la recta final con un gol de Marcel Hernández al minuto 82, que le puso emoción al cierre del encuentro.

Sin embargo, el empuje rojiamarillo no fue suficiente y Liberia se dejó una valiosa victoria en Santa Bárbara, rompiendo los pronósticos ante el conjunto florense.

Con este resultado, el que gane el juego entre Cartaginés vs Saprissa de este domingo, será el nuevo líder del certamen.