Liberia y San Carlos cerraron la jornada del fin de semana en el estadio Edgardo Baltodano, donde el conjunto local se impuso 1-0.



El único gol del encuentro llegó al minuto 19, cuando Keysher Fuller aprovechó un pase de Gabriel Leiva y definió ante el guardameta sancarleño.

La secuencia del gol 📸#LiberiaMiÚnicaPasión 💛🖤 pic.twitter.com/gOIzCwPWgF — AD Municipal Liberia Oficial (@admliberiaofic1) September 22, 2025

El marcador se mantuvo inalterable hasta el pitazo final, dándole a Liberia una victoria clave que lo coloca en la segunda posición del torneo con 18 puntos, superando a Liga Deportiva Alajuelense, que ahora cae al tercer lugar.

Liberia alineó con Anthony Monreal, Johan Cortés, Keysher Fuller, Waylon Francis, Yeison Molina, Barlon Sequeira, Sebastián Padilla, Randy Ramírez, Malcom Pilone, Gabriel Leiva y Fernando Lesme.

San Carlos por su parte, salió a la cancha con José David Vega, Reggy Rivera, Johansen Baltodano, Allen Guevara, Jaylon Hadden, Rachid Chirino, Roberto Córdoba, Gerardo Castillo, Jonathan McDonald, Jean Carlos Agüero y Geison Castro.



