Municipal Liberia sigue con un gran momento en el Campeonato Nacional, ya que venció 2-1 a Sporting y sigue en el liderato.

El partido inició con uno de los goles más rápidos en la historia del campeonato nacional, ya que en apenas en 9 segundos, Adrián Chévez adelantó a los coyotes.

La alegría no duró mucho, ya que a los 11 minutos, una jugada individual de Luis Díaz hizo que el portero Anthony Monreal lo derribara en el área y consiguiera un penal, que a la postre convirtió Erick el “Cubo” Torres.

Así finalizó la segunda parte, mientras que en la segunda las acciones de peligro cesaron para ambos equipos hasta el minuto 75, cuando una jugada en equipo, con un centro de Keysher Fuller hacia la cabeza de Waylon Francis, finalizó con la pelota en las redes para sentenciar el encuentro.

Con este resultado, los liberianos son líderes del campeonato nacional con 14 puntos, mientras que Sporting es último con 4 puntos.

Liberia puso en cancha a Anthony Monreal, José Joaquín Huertas, Johan Cortés, Adrián Chévez, Jeison Molina, Barlon Sequeira, Waylon Francis, Randy Ramírez, Malcom Pilone, Keysher Fuller y Fernando Lesme.

El cuadro de Sporting arrancó con Leonel Moreira, Giancarlo González, Adolfo Feoli, Ariel Soto, Douglas Sequeira, Fabio Coronado, Yoserth Hernández, Armando Ruiz, Youstin Salas, Luis Díaz y Erick “Cubo” Torres.