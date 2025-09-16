La afición del Municipal Liberia es una de las más fieles del fútbol nacional, ya que siempre está en los puestos altos de ingreso de hinchas cada torneo.

Ante esta situación, el Estadio Edgardo Baltodano en la “Ciudad Blanca” se está quedando corto de gente, por lo que desde el cuadro liberiano ya están tomando cartas en el asunto.

Wilder Eusse, presidente de la institución de los coyotes, habló sobre el tema en Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes de mediodía a las 2 p.m. por Extra Radio 92.3 FM. Wilder asegura que está trabajando de la mano con la Municipalidad del cantón liberiano para hacerlo posible.

“Quiero agradecerle al señor alcalde de Liberia que ha trabajado fuertemente con el Comité Nacional de Deportes para la mejoría de la gramilla y también del estadio. Hay un proyecto para hacer una ampliación siquiera a 7000 personas que lo estamos trabajando con la alcaldía y el Municipal Liberia“, mencionó.

El proyecto estaría para dentro de 2 años, y la ampliación de la capacidad no sería lo único nuevo.

“Es un proyecto que puede entrar en el 2027, también con la pista atlética. Entonces sí, hemos estado trabajando fuertemente a ver si lo hacemos realidad”.

Actualmente, al Estadio Edgardo Baltodano le caben 3620 aficionados, por lo que el recinto aumentaría su capacidad casi al doble.