No es un equipo tradicional, su planilla no es la más cara ni tienen el presupuesto mal alto, pero hoy son los mejores. El cuadro de la Ciudad Blanca se pavonea en lo más alto de la tabla, tras cerrar 5 fechas.

Las salidas de hombres como Marvin Angulo o Daniel Colindres pudieron poner a pensar a algunos sobre qué equipo tendrían, sin embargo, se armaron bien. Y no se puede dejar de lado la oportunidad que dan a jóvenes, como Randy Ramírez, Sebastián Padilla o Paul González.

Primer balón que toca es gol

Y es que en el juego que ganaron 0 a 3 ante Puntarenas F.C. debutó Paul González Marchena con 16 años. Entró de cambio y el primer gol que recibió lo mandó al fondo de la cabaña porteña. El orgullo del Barrio El Invu de Liberia se mostró muy feliz porque sentía que podía debutar y abombar las redes. “Fue algo que siempre soñé y estoy muy agradecido con mis compañeros. Anotar fue algo inexplicable. Anoté y no me lo podía creer. Al ver el balón adentro no sabía para donde correr. Me sentía como ese niño al que le gustaba jugar en la calle todo el día. Demasiado feliz”. Es estudiante del Colegio Católico de Santa Ana de Liberia y agradece a ellos. “Me han ayudado muchísimo y los profesores son muy buenos conmigo, me ayudan en la parte académica. Algunos compañeros hasta me piden entradas”. Su abuelo tenía una cimarrona, por lo que desde niño toca redoblante. Les hace caso a los consejos del asistente Fabrizio Ronchetti y de su compañero Fernando Lesme. La Ciudad Blanca está de fiesta.