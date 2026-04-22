Liberia echa más leña a la hoguera rojinegra

En el papel era un juego con mucha expectativa. Del Sporting ante el Liberia se habló mucho en la previa. La dirigencia de los Coyotes prometió entradas gratis para el juego ante Alajuelense a quienes le apoyaran en Grecia. Un genio pidió a los manudos que animaran a sus exjugadores y algunos aficionados del cuadro amarillo denunciaron que al llegar al estadio ya no había entradas. Todo muy bien pero el juego no pasaba del uy hasta el minuto 71. Algunas llegadas de Josimar “El Duro” Méndez por los griegos y la respuesta se basaba en lo que pudieran hacer Erick “El Cubo” Torres y Joaquín Alonso Hernández.

Con sabor paraguayo

Al minuto 71 llegaría el paraguayo Néstor Thobías Arévalo, de 25 años, quien con izquierdazo anota. A partir de ahí, el juego fue para los guanacastecos, más que los griegos habían sufrido la expulsión de Ariel Soto antes de que se moviera el marcador. Alajuelense debe ganar sus dos juegos y esperar que los brumosos caigan ante Guadalupe como visitantes.

Los albinegros pusieron en el terreno de juego a Leonel Moreira, Giancarlo González, Ryan Bolanos, Ariel Soto, Dylan Ramírez, Josimar Méndez, Yostin Salinas, Alexander López, Luis Díaz, Carlos Pineda y Joshua Navarro. D.T.: Andrés Carevic.

Liberia le dio la confianza a Antonny Monreal, José Joaquín Huertas, Adrián Chévez, Shawn Johnson, Yeison Molina, Nestor Arévalo, John Paul Ruiz, Abner Hudson, Sebastian Padilla, Erick Torres y Joaquín Alonso Hernández. D.T.: José Saturnino Cardozo.



Por un tema de uniformes el juego empezó tarde

Como si estuviéramos ante un juego de 20 o 30 años atrás, el cotejo que estaba programado para las 6 de la tarde inició hasta las 7:15 p.m. Pese a que ya estaba anunciado y ratificado como iban a jugar ambas escuadras apareció la polémica. Estaba escrito que el cuadro local iba a jugar con camiseta celeste, pantaloneta blanca y medias blancas. También estaba determinado que los visitantes, los de la Ciudad Blanca iban a jugar de blanco completo.

El grupo arbitral, encabezado por Pablo Camacho no estuvo de acuerdo. Se apeló a que los liberianos modificaran su vestimenta, pero llegaron con un solo tipo de uniformes.

Se buscó el cambio en las pantalonetas o camisetas, pero en la casa albinegra alegaron que no las tenían completas. Llamadas, carreras, hubo de todo, hasta la posibilidad de que se jugara hoy. Al final determinaron que los de casa jugarían con medias negras, como la canción de Willy Chirino.