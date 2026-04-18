Liberia da el golpe sobre la mesa en medio de bronca

Municipal Liberia logró un triunfo valioso tras imponerse 1-0 ante Cartaginés en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, en suelo liberiano.

En un duelo clave por la necesidad de puntos, ambos equipos protagonizaron un partido muy disputado, aunque los locales llevaron la iniciativa durante la primera mitad. Los coyotes dominaron las acciones y, cerca del descanso, una falta discutida de Kevin Briceño sobre John Paul Ruiz dentro del área fue revisada en el VAR. El árbitro Steven Madrigal analizó la jugada y sancionó penal, el cual fue convertido por Erick “Cubo” Torres.

Para el complemento, Cartaginés buscó el empate con insistencia, generando opciones por diferentes vías, pero se encontró con una sólida actuación del guardameta Antonny Monreal, quien fue determinante para mantener la ventaja.

El juego terminó caliente, con muchos jugadores metidos en una bronca entre ambos equipos. Yael López terminó expulsado.

Con este resultado, Liberia iguala en la tabla acumulada a los brumosos con 54 puntos, ambos en la pelea por un cupo a la Copa Centroamericana a falta de dos jornadas.